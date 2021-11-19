Суд оштрафовал «Одноклассники» на 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Mail.ru (ныне VK) на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент из принадлежащей ей социальной сети «Одноклассники». Ранее соцсети уже выписывали штраф на 4 млн рублей за неудаление информации о несанкционированной акции 23 января.
О назначении Mail.ru штрафа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу служба. Виновной в отказе удалять запрещенный контент социальную сеть признал судья мирового судебного участка Хорошевского района Москвы.
Компания признана виновной в нарушении ч.2 ст. 13.41 кодекса об административных правонарушениях РФ. Mail.ru выписан штраф в размере 3 млн рублей. Протокол об это нарушении составили в Роскомнадзоре.
В пресс-службе «Одноклассников» рассказали RB.ru, что соцсеть планируют обжаловать решение суда.
«ОК [“Одноклассники”] соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации», – пояснили в пресс-службе «Одноклассников».
В марте 2021 года Mail.ru уже выписывали штраф в размере 4 млн рублей за неудаление из «Одноклассников» информации о несанкционированной акции, которая проходила 23 января.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: XanderSt /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 2 Даже Путин в курсе: как и почему надо работать с «Одноклассниками»
- 3 Как SMM-щику работать с «Одноклассниками»?
- 4 Эффект доктора Хауса: как говорить о здоровье интересно с помощью блога
- 5 Найти общий язык и присыпать интерактивом: как продвигать детские товары в соцсетях
ВОЗМОЖНОСТИ
19 ноября 2021
19 ноября 2021
19 ноября 2021