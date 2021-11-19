Суд оштрафовал «Одноклассники» на 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Mail.ru (ныне VK) на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент из принадлежащей ей социальной сети «Одноклассники». Ранее соцсети уже выписывали штраф на 4 млн рублей за неудаление информации о несанкционированной акции 23 января.

О назначении Mail.ru штрафа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу служба. Виновной в отказе удалять запрещенный контент социальную сеть признал судья мирового судебного участка Хорошевского района Москвы.

Компания признана виновной в нарушении ч.2 ст. 13.41 кодекса об административных правонарушениях РФ. Mail.ru выписан штраф в размере 3 млн рублей. Протокол об это нарушении составили в Роскомнадзоре.

В пресс-службе «Одноклассников» рассказали RB.ru, что соцсеть планируют обжаловать решение суда.

«ОК [“Одноклассники”] соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации», – пояснили в пресс-службе «Одноклассников».

В марте 2021 года Mail.ru уже выписывали штраф в размере 4 млн рублей за неудаление из «Одноклассников» информации о несанкционированной акции, которая проходила 23 января.

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