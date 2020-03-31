«Платформа ОФД» запустила сервис анализа продаж для малого бизнеса

IT-компания «Платформа ОФД» из группы Сбербанка разработала сервис анализа продаж для малого бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Целевая аудитория сервиса — кафе, кофейни, продуктовые магазины, автосервисы, салоны красоты и другие организации из несетевой розницы и сферы услуг.

Решение предоставляет аналитику по основным показателям бизнеса: выручке, среднему чеку, числу покупок, количеству позиций в одном чеке. Предприниматель получает информацию в одном окне в режиме реального времени.

Также владельцы бизнеса могут сравнить свои показатели со средними по рынку. Возможная география сравнения — от района до региона. По умолчанию сервис показывает динамику продаж за последний год в разбивке по неделям и месяцам. Доступна аналитика за предыдущие периоды.

Сервис демонстрирует объем продаж в денежном выражении по типам операций (приход, расход, возврат прихода и расхода) и типам расчета (наличные и безналичные покупки). Для анализа используются обезличенные данные.

Чтобы подключить услугу, надо активировать подписку «Сравни себя с рынком» в личном кабинете клиента. Каждый пользователь бесплатно получает две недели работы с сервисом.