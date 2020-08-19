Россияне рассказали о своем отношении к работе в офисе и на удаленке

Компания Aventica провела исследование об отношении россиян к работе в офисе и удаленно. Так, почти три четверти опрошенных работали в период самоизоляции. Результаты опроса Aventica предоставила Rusbase.

В карантин работали 71% россиян. 29% не работали, потому что они были уволены, отправлены в отпуск по инициативе начальства либо же были дома из-за введения режима нерабочих дней.

Из респондентов, работавших в период самоизоляции, 46% трудились удаленно, 54% перешли в «смешанный режим»: часть дней работали из офиса, часть — из дома.

Чаще других на удаленный режим работы переходили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В конце июля (на момент проведения опроса) удаленно работали только 21% россиян. 45% респондентов вернулись в офис, 34% стали работать в «смешанном режиме» — попеременно из офиса и из дома.

66% опрошенных заявили, что им подходит «смешанный режим» работы. 17% интервьюируемых хотели бы работать полностью удаленно, 16% — из офиса.

В числе плюсов удаленки россияне назвали следующее:

не нужно тратить время на дорогу на работу (76%);

снижение расходов: на транспорт, одежду, косметику и другое (61%);

возможность работать откуда удобно: из дома, на даче, в парке (60%);

гибкий рабочий график, можно изменить время начала и окончания работы (55%). В числе минусов выделили:

стирание границы между работой и отдыхом (45%);

сложно сосредоточиться, много отвлекающих факторов (44%);

сложность коммуникации по рабочим вопросам, легче обсудить лично (44%);

не хватает общения с коллегами (40%).

Также респонденты высказывали мнение, что удаленка «работает» лишь ограниченное время, пока не происходит привыкание. А при наличии сотрудников, работающих в офисе, коллеги на удаленке заведомо проигрывают им в карьерном плане.

Высказались россияне и о безопасности на рабочем месте в период пандемии. 74% респондентов считают, что работодатели обязаны обеспечить меры безопасности в офисе: установить антисептики, обеспечить социальное дистанцирование и т.д. При этом людей «напрягает» экипировка, панические настроения коллег и неоправданные меры контроля со стороны работодателя.

В онлайн-опросе приняли участие 800 респондентов из городов-миллионников.

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