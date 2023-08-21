В 2023 году российские компании стали покупать почти на 40% больше сейфов — исследование

По данным аналитиков «ВсеИнструменты.ру», в августе год к году вырос спрос на товары для офиса, в частности, оргтехнику, банковское оборудование, сейфы. Также в топе — бумага, кулеры, маркеры и влажные салфетки.

Средний чек на товары из этой категории увеличился за год на 9% и равен сегодня 3 123 рублям. Самые высокие чеки — в Омске (8 599 рублей), Краснодаре (6 242 рубля), Воронеже (5 487 рублей), самые низкие — в Перми (1 925 рублей), Екатеринбурге (2 422 рубля), а также Москве (2 594 рублей).

В августе 2023 года в корпоративном сегменте продажи таких товаров увеличились на 152%. Самый высокий рост спроса отмечается в Краснодаре (+268%), Екатеринбурге (+229%), Ростове-на-Дону (+213%) и Санкт-Петербурге (+198%). Данные приводятся год к году.

Что покупают чаще всего

Российские компании увеличили закупки кулеров (+136%). Например, в Казани спрос на данную категорию товаров вырос на 233%, в Ростове-на-Дону — на 233%, в Москве — на 209%, в Волгограде — на 200%, а в Краснодаре — на 189%.

Также увеличился спрос на техническое оборудование для офиса, в целом по России рост составил 107%. В регионах лидерами стали Пермь (+240%), Краснодар (+238%), Екатеринбург (+170%), Казань (+100%), Нижний Новгород (+100%) и Омск (+100%).

Самая популярная оргтехника

В августе 2023 года бизнес в России на 102% чаще покупает банковское оборудование. В топ покупаемых товаров данной категории вошли различные резинки для банкнот и детекторы для проверки денег. Продажи сейфов по России выросли на 39%.

В особенно востребованными оказались скобы для степлера, чистящие баллоны со сжатым воздухом, очистители-спреи, чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей и стаканодержатели.

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