Более половины офисных сотрудников решают рабочие вопросы по видеосвязи — исследование

Более половины офисных сотрудников решают рабочие вопросы по видеосвязи, показало исследование. За последний год количество онлайн-встреч в офисах выросло в 2-3 раза, каждому второму офисному работнику приходится участвовать в 3-4 видеоконференциях в день.

Офисные сотрудники все больше времени проводят на онлайн-совещаниях, показало исследование аналитиков сервиса «Контур.Толк». Опрос проводился среди 1,3 тыс. респондентов по всей стране.

У трети респондентов количество онлайн-конференций выросло примерно в два раза, у 12% опрошенных – в три раза. Каждому второму участнику исследования приходится присутствовать на 3-4 видеозвонках ежедневно, каждый пятый участвует в более чем пяти онлайн-встречах каждый рабочий день.

«Более трети сотрудников российских компаний (38%) отмечают, что сами они работают в офисе, а по видеосвязи проводят встречи с коллегами и клиентами из других подразделений и городов», – отметил руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

В компаниях со штатом более 1 тыс. человек около 30% сотрудников проводят на совещаниях весь рабочий день. При этом половина респондентов не являются инициаторами этих совещаний – в большинстве случаев их организуют начальники отделов и руководители направлений.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock