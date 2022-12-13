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«Альфа-банк» и «Подели» запустили офлайн-сервис для оплаты покупок частями

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Альфа-банк» в партнерстве с «Подели» запустили офлайн-сервис для оплаты покупок частями. Кредитного договора при этом не потребуется, покупка оформляется не через банк. С помощью сервиса можно оплатить любой товар из ассортимента магазина.

«Альфа-банк» и «Подели» запустили офлайн-сервис для оплаты покупок частями

О запуске сервиса рассказали в пресс-службе «Альфа-банка». Партнером банка выступил сервис для оплаты по частям «Подели».

В «Альфа-банке» уточнили, что этот сервис стал первым подобным в России. Покупки, совершенные через офлайн-сервис оплаты по частям, можно забрать сразу, а оплатить потом. Потребуется внести первоначальный взнос, сумму которого клиент вносит самостоятельно.

На сайте сервиса указано, что покупка через него не является кредитом и не потребует заключения кредитного договора, а также уплаты процентов.

Сервис доступен в приложении «Подели» на iOS и Android. Чтобы оформить покупку, нужно воспользоваться в «QR-оплате» функцией «Поделить» и подтвердить покупку.

Покупку можно совершить в магазинах-партнерах сервиса. По данным с сайта «Подели», такими партнерами являются около 50 магазинов, например Zarina, «Л'этуаль», Befree, Braun, «Связной», Gillette, Novatex.

Фото на обложке: Sonpichit Salangsing / Shutterstock

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