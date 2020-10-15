Специалисты по кибербезопасности приглашаются стать докладчиками конференции Offzone
Организаторы Offzone 2021 ждут исследователей и экспертов, которые хотят выступить с докладами на конференции по кибербезопасности и поделиться результатами своей работы. Заявки принимаются до 1 февраля.
Есть два варианта участия — доклад на 45 минут (Talk) и 15 минут (Short Talk).
Спикеры с большим выступлением получат билеты на конференцию для себя и друзей, оплаченный перелет и проживание в Москве, поддержку в получении визы, приглашение на Speaker Party и мерч. Для экспертов с небольшим докладом организаторы предоставят билеты на мероприятие на пару человек, приглашение на Speaker Party и подарки с логотипом конференции.
Чтобы выступить с докладом, необходимо лично подать заявку на сайте. К ней можно приложить материалы для оценки исследования комитетом — демо-версию, доказательство концепции (proof of concept) или белую книгу (white paper). Если организаторы одобрят доклад и пришлют ответное письмо, спикер должен подтвердить участие в течение 24 часов.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Конференция Offzone пройдет с 22 по 23 апреля 2021 года в Москве.
Фото на обложке: Akira Kaelyn / Shutterstock
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