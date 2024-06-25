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Британское OFSI одобрило схему расчета с кредиторами VTB Capital

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Британское управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) разрешило реализовать схему расчетов с кредиторами инвестбанка VTB Capital. Теперь механизм должны утвердить суд и сами кредиторы. Британская «дочка» ВТБ находится под внешним управлением с 2022 года из-за санкций.

Британское OFSI одобрило схему расчета с кредиторами VTB Capital
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Как пишет РБК со ссылкой на отчет компании Teneo Financial Advisory Ltd (занимается внешним управлением структуры), в прошлом месяце OFSI скорректировало лицензию, в соответствии с которой предполагается реализовать активы VTB Capital.

Из документа следует, что регулятор выдал администраторам разрешение запустить предложенную схему расчетов с кредиторами, включая материнский банк в РФ. Если суд и кредиторы утвердят процедуру, выплаты будут производиться через траст Holding Period Trust (HPT).

Как предлагается реализовать схему с трастом

  • По плану, кредиторы не под санкциями, смогут получить полагающиеся им деньги напрямую, а те, в отношении которых действуют ограничения, получат выплаты через HPT. Сам траст будет работать по меньшей мере в течение 15 лет. Основанием для расчетов из HPT будет снятие санкций либо наличие специальной лицензии;
  • так, 1 июля состоится судебное заседание, где планируется получить разрешение на созыв собрания кредиторов VTB Capital;
  • если суд одобрит схему расчета, управляющие инвестбанка направят кредиторам подробное изложение процедуры и документы для подписи;
  • затем, 5 сентября, кредиторы соберутся на голосование по поводу схемы. Ранее отмечалось, что ее должны одобрить большинство кредиторов;
  • 12 сентября пройдет еще одно слушание суда, где примут финальное решение.

Всего у британского VTB Capital имеется обязательств на более чем £800 млн. Существенная часть суммы — £804 млн — это обязательства перед 434 кредиторами последней очереди (включая 164 сотрудника). Прямые требования ВТБ к структуре оцениваются в £262 млн.

Фото на обложке: Stas Knop / Shutterstock

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