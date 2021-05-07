«Robinhood, до свидания»: власти собрались ограничить свободу брокерских приложений

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что регулятор «изучает возможность введения ограничений для брокерских приложений», пишет The Wall Street Journal. По словам Генслера, платформы «геймифицируют торговлю, что в итоге приводит к неутешительным результатам инвесторов».

Под геймификацией понимается, в частности, раздача различных подарков, звуковое сопровождение событий – все, что стимулирует пользователя совершать операции с ценными бумагами.

Одно из приложений, к которому относятся озвученные претензии – Robinhood. Когда пользователь покупал ценную бумагу, на экране «взрывалось» конфетти, что делало торговлю на бирже процессом похожим на игру. Разработчики после заявления Генслера убрали этот элемент из приложения.

Кроме того, предпосылкой для возможного введения ограничений стала ситуация с акциями GameStop, когда группа пользователей Reddit разогнали стоимость ценных бумаг компании и ее рыночную капитализацию.

«SEC [Комиссия по ценным бумагам и биржам США] должна оставаться в курсе быстро меняющихся технологий и обновлять наши правила», – приводит издание The Bell слова Гэри Генслера.

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