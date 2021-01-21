Удалёнка, «ночной запрет»: какие ограничения Собянин оставил для бизнеса

Сергей Собянин продлил действие ограничений в работе ночных заведений и предприятий общепита. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на блог мэра Москвы.

«Сохраняются ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений», — написал Собянин. Он добавил, что текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице «внушает осторожный оптимизм».

Но некоторые послабления всё же есть. В соответствии с подписанным мэром указом, с 22 января:

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50%;

Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ (посетителей не более 50%);

Возобновляется работа музеев, библиотек, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий (участников не более 50% от вместимости помещений).

Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.