Россия стала главным поставщиком нефти в Китай — Reuters

Россия спустя более чем полгода вернулась на первое место в списке главных поставщиков нефти в Китай, обойдя по объему экспорта Саудовскую Аравию. В Reuters признали, что несмотря на санкции Россия способна найти покупателя на свой главный экспортный ресурс.
Поставки нефти в Поднебесную в мае в годовом выражении выросли на 55%, пишет Reuters со ссылкой на сведения от китайского таможенного управления. Ежедневно в Китай из России отправлялось около 2 млн баррелей нефти, а за месяц объем экспорта составил 8,42 млн тонн.
Значительный рост поставок вывел Россию в лидеры среди поставщиков нефти в Китай. В течение более чем полутора лет им была Саудовская Аравия, хотя страна в мае текущего года также нарастила поставки в Китай. После введения санкций Россия также стала вторым по объему поставщиком нефти в Индию.
Таким образом, уточняет Reuters, Россия несмотря на санкции оказалась способна найти покупателя на свою нефть. При этом Россия продает свою нефть по цене ниже рыночной, уточняет агентство.
Фото на обложке: Nikolay Gyngazov /
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