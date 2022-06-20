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Россия стала главным поставщиком нефти в Китай — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия спустя более чем полгода вернулась на первое место в списке главных поставщиков нефти в Китай, обойдя по объему экспорта Саудовскую Аравию. В Reuters признали, что несмотря на санкции Россия способна найти покупателя на свой главный экспортный ресурс.

Россия стала главным поставщиком нефти в Китай — Reuters

Поставки нефти в Поднебесную в мае в годовом выражении выросли на 55%, пишет Reuters со ссылкой на сведения от китайского таможенного управления. Ежедневно в Китай из России отправлялось около 2 млн баррелей нефти, а за месяц объем экспорта составил 8,42 млн тонн.

Значительный рост поставок вывел Россию в лидеры среди поставщиков нефти в Китай. В течение более чем полутора лет им была Саудовская Аравия, хотя страна в мае текущего года также нарастила поставки в Китай. После введения санкций Россия также стала вторым по объему поставщиком нефти в Индию.

Таким образом, уточняет Reuters, Россия несмотря на санкции оказалась способна найти покупателя на свою нефть. При этом Россия продает свою нефть по цене ниже рыночной, уточняет агентство.

Фото на обложке: Nikolay Gyngazov / Shutterstock

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