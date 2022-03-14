«Одноклассники» рекордно нарастили аудиторию на фоне блокировок зарубежных соцсетей. В пресс-службе «Одноклассников» сообщили, что в связи с наплывом пользователей вводят новые возможности для регистрации и авторизации на платформе.
По данным пресс-службы «Одноклассников», с начала марта рост регистрации пользователей в социальной сети превысил 66%. Также зафиксирован рост на 36% восстановлений удаленных аккаунтов. Более активно вести свою страницу в «Одноклассниках» стали более 40% пользователей.
В связи с наплывом новых пользователей, «Одноклассники» ввели возможность быстро поделиться адресом своей страницы в других социальных сетях. Ссылкой на свой профиль можно поделиться в один клик, уточнили в пресс-службе «Одноклассников».
Кроме того, в «Одноклассники» добавили возможность авторизации через «Яндекс ID». Социальная сеть планирует добавить возможность авторизации с десктопа с использованием персонального QR-кода.
Роскомнадзор заблокировал Instagram в России 14 марта. Ранее была заблокирована соцсеть Facebook и сервис обмена короткими сообщениями Twitter. В связи с ситуацией на Украине TikTok запретил российским пользователям публиковать новый контент.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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