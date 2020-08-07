«Одноклассники» запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети

Социальная сеть «Одноклассники» запустила «Кабинет бизнеса» — платформу для ведения бизнеса. Об этом Rusbase рассказали представители социальной сети.

«Кабинет бизнеса» рассчитан на предпринимателей и SMM-специалистов, которые размещают контент в «Одноклассниках». Платформа — единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов.

На платформу интегрированы основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в «Одноклассниках»: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету. Кроме того, в «Кабинете бизнеса» доступна статистика взаимодействий с клиентами за неделю.

Как отметили в соцсети, малый бизнес с помощью платформы сможет отслеживать рекламные кампании своего профиля или группы, а также сразу переходить к сообщениям от клиентов. Администратор страницы сможет запланировать прямую трансляцию или видеозвонок.

«Кабинет бизнеса» доступен в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях для Android и iOS. Войти в него можно из меню личного профиля в «Одноклассниках».