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«Одноклассники» запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «Одноклассники» запустила «Кабинет бизнеса» — платформу для ведения бизнеса. Об этом Rusbase рассказали представители социальной сети. 

«Одноклассники» запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети

«Кабинет бизнеса» рассчитан на предпринимателей и SMM-специалистов, которые размещают контент в «Одноклассниках». Платформа — единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов. 

На платформу интегрированы основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в «Одноклассниках»: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету. Кроме того, в «Кабинете бизнеса» доступна статистика взаимодействий с клиентами за неделю. 

Как отметили в соцсети, малый бизнес с помощью платформы сможет отслеживать рекламные кампании своего профиля или группы, а также сразу переходить к сообщениям от клиентов. Администратор страницы сможет запланировать прямую трансляцию или видеозвонок.

«Кабинет бизнеса» доступен в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях для Android и iOS. Войти в него можно из меню личного профиля в «Одноклассниках».

Фото: Piotr Swat / Shutterstock

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