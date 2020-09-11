«Одноклассники» запустили алгоритм для оценки контента групп

Социальная сеть «Одноклассники» запустила алгоритм на базе машинного обучения, который оценивает качество и уникальность контента групп. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Алгоритм оценивает публичный контент групп по десяткам параметров: например, определяет, когда и на какой странице контент впервые появился в соцсети, а также находит дубли в других группах.

Кроме того, алгоритм учитывает вовлеченность в контент относительно его охвата в ленте новостей, долю ботов среди подписчиков группы и другие параметры.

В зависимости от оценки алгоритм ранжирует группы в разделе рекомендаций и в ленте новостей. Лучшие позиции в выдаче получают группы с высоким процентом уникального контента.

Алгоритм ежедневно анализирует изменения в контенте групп. Как рассказали представители соцсети, в результате первых тестов нового инструмента в «Одноклассниках» уменьшилось количество групп, которые постоянно публикуют одни и те же картинки или поcты.

Группы с низкой оценкой от алгоритма получают меньший охват в ленте новостей и могут не попадать в раздел с рекомендациями групп. При этом вырос охват у небольших и новых групп с уникальным контентом.

Фото: AlexandraPopova / Shutterstock