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«Одноклассники» запустили алгоритм для оценки контента групп

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «Одноклассники» запустила алгоритм на базе машинного обучения, который оценивает качество и уникальность контента групп. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети. 

«Одноклассники» запустили алгоритм для оценки контента групп

Алгоритм оценивает публичный контент групп по десяткам параметров: например, определяет, когда и на какой странице контент впервые появился в соцсети, а также находит дубли в других группах. 

Кроме того, алгоритм учитывает вовлеченность в контент относительно его охвата в ленте новостей, долю ботов среди подписчиков группы и другие параметры. 

В зависимости от оценки алгоритм ранжирует группы в разделе рекомендаций и в ленте новостей. Лучшие позиции в выдаче получают группы с высоким процентом уникального контента. 

Алгоритм ежедневно анализирует изменения в контенте групп. Как рассказали представители соцсети, в результате первых тестов нового инструмента в «Одноклассниках» уменьшилось количество групп, которые постоянно публикуют одни и те же картинки или поcты. 

Группы с низкой оценкой от алгоритма получают меньший охват в ленте новостей и могут не попадать в раздел с рекомендациями групп. При этом вырос охват у небольших и новых групп с уникальным контентом.

Фото: AlexandraPopova / Shutterstock

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