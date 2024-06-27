«Одноклассники» начали автоматически размывать эротические изображения

«Одноклассники» начали автоматически размывать найденные в ленте и комментариях эротические изображения и GIF-файлы. Пляжные снимки пользователей, фото спортсменов и статуи не заблюрят. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе соцсети.

Для этого в компании провели опрос среди своих пользователей и выяснили, какие изображения они считают нежелательными. С помощью этих данных инженеры ОК обучили модели машинного обучения, чтобы те автоматически обнаруживали и размывали такой контент.

Всего ОК использовали более 6 млн файлов и разработали две ML-модели. Первая сканирует картинку и определяет содержимое, вторая относит контент к определенному типу, за счет чего он или остается, или размывается. Если пользователь все же захочет посмотреть такое изображение, ему нужно кликнуть по нему.

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