Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Одноклассники» начали автоматически размывать эротические изображения

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Одноклассники» начали автоматически размывать найденные в ленте и комментариях эротические изображения и GIF-файлы. Пляжные снимки пользователей, фото спортсменов и статуи не заблюрят. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» начали автоматически размывать эротические изображения
  1. Новости

Для этого в компании провели опрос среди своих пользователей и выяснили, какие изображения они считают нежелательными. С помощью этих данных инженеры ОК обучили модели машинного обучения, чтобы те автоматически обнаруживали и размывали такой контент.

Всего ОК использовали более 6 млн файлов и разработали две ML-модели. Первая сканирует картинку и определяет содержимое, вторая относит контент к определенному типу, за счет чего он или остается, или размывается. Если пользователь все же захочет посмотреть такое изображение, ему нужно кликнуть по нему. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сексуальный кризис: как технологии «отучают» мужчин и женщин заниматься сексом
  2. 2 Не только Womanizer: 10 российских производителей секс-товаров
  3. 3 Секс не упоминать, но подразумевать: как рекламировать секспросвет и почему это так сложно
  4. 4 Что учесть, если хотите продавать товары для взрослых на маркетплейсах?
  5. 5 На дистанционном управлении не только игрушки: тонкости руководства бизнесом 18+

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июня 2024

Mental Health AI Hackathon

27 июня 2024

Фабрика дизайна 3.0

28 июня 2024

ARCHI.Tech от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ