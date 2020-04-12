«Одноклассники» запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети

«Одноклассники» совместно с образовательным порталом GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети. Он будет полезен как начинающим, так и опытным интернет-маркетологам. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Чем полезен курс:

студенты научатся разрабатывать контент с учетом активности пользователей;

узнают о форматах продвижения в ОК, платных и бесплатных методах получения охвата;

получат опыт работы с постами в ОК;

освоят технологии таргетированной рекламы;

самостоятельно создадут рекламные кампании, отталкиваясь от предпочтений пользователей соцсети.

Чтобы пройти курс, нужно иметь базовые навыки работы в соцсетях и личный профиль в «Одноклассниках».

Курс доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», в официальной группе «ОК.Бизнес», на портале GeekBrains в рамках факультета SMM-менеджмента, начавшего прием студентов 8 апреля.

По завершении обучения студенты смогут сдать онлайн-экзамен и получить сертификат.

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