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«Одноклассники» запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети
Новости
Анна Оленькова
«Одноклассники» совместно с образовательным порталом GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети. Он будет полезен как начинающим, так и опытным интернет-маркетологам. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Одноклассников».
«Одноклассники» запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсетиАнна Оленькова
Чем полезен курс:
- студенты научатся разрабатывать контент с учетом активности пользователей;
- узнают о форматах продвижения в ОК, платных и бесплатных методах получения охвата;
- получат опыт работы с постами в ОК;
- освоят технологии таргетированной рекламы;
- самостоятельно создадут рекламные кампании, отталкиваясь от предпочтений пользователей соцсети.
Чтобы пройти курс, нужно иметь базовые навыки работы в соцсетях и личный профиль в «Одноклассниках».
Курс доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», в официальной группе «ОК.Бизнес», на портале GeekBrains в рамках факультета SMM-менеджмента, начавшего прием студентов 8 апреля.
По завершении обучения студенты смогут сдать онлайн-экзамен и получить сертификат.
Фото: TierneyMJ / Shutterstock
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