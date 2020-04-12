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«Одноклассники» запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Одноклассники» совместно с образовательным порталом GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети. Он будет полезен как начинающим, так и опытным интернет-маркетологам. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

«Одноклассники» запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети

Чем полезен курс:

  • студенты научатся разрабатывать контент с учетом активности пользователей;
  • узнают о форматах продвижения в ОК, платных и бесплатных методах получения охвата;
  • получат опыт работы с постами в ОК;
  • освоят технологии таргетированной рекламы;
  • самостоятельно создадут рекламные кампании, отталкиваясь от предпочтений пользователей соцсети. 

Чтобы пройти курс, нужно иметь базовые навыки работы в соцсетях и личный профиль в «Одноклассниках». 

Курс доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», в официальной группе «ОК.Бизнес», на портале GeekBrains в рамках факультета SMM-менеджмента, начавшего прием студентов 8 апреля. 

По завершении обучения студенты смогут сдать онлайн-экзамен и получить сертификат.

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Фото: TierneyMJ / Shutterstock

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