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В «Одноклассниках» запустили бесплатные онлайн-консультации с врачами

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Одноклассники» совместно с сервисом телемедицины «Доктис» запустили бесплатные онлайн-консультации с врачом-терапевтом. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ОК.

В «Одноклассниках» запустили бесплатные онлайн-консультации с врачами

Консультации работают на базе платформы голосовых и видеозвонков соцсети с функцией записи. Это позволит пациентам пересмотреть онлайн-прием и рекомендации врача.

«Онлайн-прием проходит в официальной группе "Доктис" в ОК с 11:00 до 16:00 по московскому времени. Пользователю необходимо договориться о времени консультации с терапевтом через сообщения в группе», — рассказали в компании.

В назначенное время дежурный врач-терапевт свяжется с пользователем через видеозвонок ОК. По результатам консультации врач формирует краткое заключение с рекомендациями. 

Сейчас прием ведут только врачи-терапевты. В  дальнейшем будут добавлены консультации врачей узких специальностей.

Фото: RossHelen / Shutterstock

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