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ОКБ и Microsoft создали «Аналитическую песочницу» для оценки кредитных рисков

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) в технологическом партнерстве с Microsoft разработало «Аналитическую песочницу» в помощь финансовым организациям. Об этом Rusbase сообщили представители компаний.

ОКБ и Microsoft создали «Аналитическую песочницу» для оценки кредитных рисков

Это первый в России сервис, позволяющий банкам и другим кредитным организациям получить доступ к обезличенному массиву данных о кредитоспособности более 70 млн заемщиков-физлиц и более 2 млн заемщиков-юрлиц. 

«Аналитическая песочница» базируется на сервисах Microsoft для работы с данными (Azure Data Factory, Azure SQL DB и другие) и легко администрируется, отмечается в сообщении.

С помощью сервиса финансовые организации могут самостоятельно создавать собственные аналитические модели на основе массивов обезличенной информации, накопленной бюро, ​и интегрированных в нее данных системы СПАРК. 

Вся персональная или юридическая информация, по которой можно идентифицировать конкретного заемщика, заменена на синтетический ID. Клиент будет забирать только построенные модели, отчеты и алгоритмы, данные продолжат храниться в ОКБ. Сервис в тестовом режиме испытали ВТБ, «Газпромбанк» и «Банк ДОМ.РФ».

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«Решение позволит финансовым организациям лучше понять кредитные риски клиентов либо начать работу с новыми клиентами, о которых у них нет достаточной информации. Например, это могут быть клиенты МФО, <...> или малый и средний бизнес, которому сейчас трудно привлечь финансирование», — уточнил гендиректор ОКБ Александрович Артур.

Фото: MikeDotta/ Shutterstock

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