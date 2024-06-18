Ритейлер «О'кей» прекратил листинг расписок на Лондонской фондовой бирже. Теперь ценные бумаги компании торгуются только в Москве и Астане. Глобальные депозитарные расписки головной компании «О'кей» торговались на LSE с 2010 года.
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Глобальные депозитарные расписки российского ритейлера «О'кей» перестали участвовать в торгах на Лондонской фондовой бирже (LSE). Аннулирование листинга расписок вступило в силу 18 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.
Совет директоров головной компании «О'кей» — O`Key Group S.A. — принял решение о делистинге с LSE 15 мая 2024 года.
Расписки O`Key Group S.A. торговались на LSE с 2010 года. С 4 марта 2022 года торги ценными бумаги были приостановлены.
По итогам 2023 года «О'кей» получил розничную выручку в России в размере 205,8 млрд рублей.
Фото на обложке: Oxana A /
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