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Ритейлер «О'кей» прекратил листинг расписок на Лондонской фондовой бирже

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ритейлер «О'кей» прекратил листинг расписок на Лондонской фондовой бирже. Теперь ценные бумаги компании торгуются только в Москве и Астане. Глобальные депозитарные расписки головной компании «О'кей» торговались на LSE с 2010 года.

Ритейлер «О'кей» прекратил листинг расписок на Лондонской фондовой бирже
  1. Новости

Глобальные депозитарные расписки российского ритейлера «О'кей» перестали участвовать в торгах на Лондонской фондовой бирже (LSE). Аннулирование листинга расписок вступило в силу 18 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

Совет директоров головной компании «О'кей» — O`Key Group S.A. — принял решение о делистинге с LSE 15 мая 2024 года. 

Расписки O`Key Group S.A. торговались на LSE с 2010 года. С 4 марта 2022 года торги ценными бумаги были приостановлены.

По итогам 2023 года «О'кей» получил розничную выручку в России в размере 205,8 млрд рублей.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock

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