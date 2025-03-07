Okko получила права на трансляцию «Тур де Франс» и «Вуэльты»

Стриминговый сервис Okko купил права на трансляцию знаменитых веломногодневок «Тур де Франс» и «Вуэльта». Об этом «РБК Спорту» сообщил источник и подтвердили в пресс-службе Okko. Компания заключила сделку на шесть лет с правом показывать до 20 велотурниров в год.

Okko также будет транслировать классические однодневные гонки, такие как Париж — Рубе и Льеж — Бастонь — Льеж, а также гонки из серии Мирового тура UCI, включая Париж — Ницца и Критериум Дофине, Тур Германии и Париж–тур.

Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи, в высоком качестве и с возможностью переключения дорожки комментариев. Первую многодневную гонку Париж – Ницца зрители смогут посмотреть на Okko уже 9 марта, сообщили в компании.

Okko обладает правами и на другие ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие. Прошлым летом компания делила права на показ чемпионата Европы с «Матч ТВ».

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