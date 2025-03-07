Okko получила права на трансляцию «Тур де Франс» и «Вуэльты»
Стриминговый сервис Okko купил права на трансляцию знаменитых веломногодневок «Тур де Франс» и «Вуэльта». Об этом «РБК Спорту» сообщил источник и подтвердили в пресс-службе Okko. Компания заключила сделку на шесть лет с правом показывать до 20 велотурниров в год.
- Новости
Okko также будет транслировать классические однодневные гонки, такие как Париж — Рубе и Льеж — Бастонь — Льеж, а также гонки из серии Мирового тура UCI, включая Париж — Ницца и Критериум Дофине, Тур Германии и Париж–тур.
Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи, в высоком качестве и с возможностью переключения дорожки комментариев. Первую многодневную гонку Париж – Ницца зрители смогут посмотреть на Okko уже 9 марта, сообщили в компании.
- Okko обладает правами и на другие ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие. Прошлым летом компания делила права на показ чемпионата Европы с «Матч ТВ».
Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 В Китае стримеров заменяют на цифровые аватары В 2023 году они принесли доход в 333 млрд юаней 03 сентября 13:18
- 2 Онлайн-кинотеатры стали отказываться от собственных проектов в пользу совместных Это помогает сэкономить инвестиции 04 апреля 12:33
- 3 Владелец онлайн-кинотеатра Okko Шишкин получил 100% оператора телетрансляций «Телеспорт» Основатель «Телеспорта» Макаренко находится под уголовным делом по заявлению Сбербанка 26 июля 00:21
- 4 В Okko прокомментировали сбой в трансляции матча Португалия – Франция Причиной назвали рекордное число посетителей 06 июля 05:35