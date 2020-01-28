Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о росте выручки на 96% в 2019 году

В 2019 году входящий в Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko нарастил выручку на 96% — до 4,9 млрд рублей с учетом НДС, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Больше всего оборот вырос у десктопа и Android-платформы Okko — на 404% и 245% соответственно, заявили в компании. Чистую прибыль Okko не раскрывает.

Месячная платящая аудитория Okko (те пользователи, которые были активны в сервисе в течение последних 30 дней) по итогам 2019 года составила 1,1 млн человек. Данные за прошлый год компания не приводит.

Общая ежемесячная аудитория сервиса оказалась в 2,5 раз больше платящей и достигла 2,8 млн человек. Год назад она составляла 1,5 млн, уточнили в Okko.

По объему просмотров быстрее всего росли мобильные устройства. В 2019 году они прибавили 120% по количеству единиц просмотренного контента, рассказали в компании.

Опрошенные Ъ эксперты полагают, что Okko в 2019 году рос быстрее рынка. По мнению аналитиков, росту способствовала сделка Rambler Group и Сбербанка, в рамках которой банк получил 46,5% в онлайн-бизнесе холдинга.

В Okko заявили, что сделка напрямую не повлияла на выручку, но помогла привлечь новых клиентов.

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock