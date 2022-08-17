Почти 60 млн рублей потратят на разработку системы поиска противоправного контента «Окулус»

Структура Роскомнадзора выделила 57,7 млн рублей на разработку системы «Окулус». Она будет на основе нейросетей анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации.

Разработкой займется займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Система должна быть готова к 12 декабря, пишет «Коммерсантъ».

«Окулус» должна будет находить запрещенный контент в текстах, и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

Предполагаемая мощность — 200 тыс. изображений в сутки, в секунду система будет анализировать два кадра или картинки.

Про планы создания такой системы стало известно в сентябре прошлого года. Она будет работать на основе ИИ и искать экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Сейчас в списке есть и пропаганда «нетрадиционных отношений» и демонстрация курения.

По мнению источника издания в одной IT-компании, запустить такую систему не только за указанную сумму и в такие сроки в принципе невозможно.

Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock