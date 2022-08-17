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Почти 60 млн рублей потратят на разработку системы поиска противоправного контента «Окулус»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Структура Роскомнадзора выделила 57,7 млн рублей на разработку системы «Окулус». Она будет на основе нейросетей анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации.

Почти 60 млн рублей потратят на разработку системы поиска противоправного контента «Окулус»

Разработкой займется займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Система должна быть готова к 12 декабря, пишет «Коммерсантъ».

«Окулус» должна будет находить запрещенный контент в текстах, и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

Предполагаемая мощность — 200 тыс. изображений в сутки, в секунду система будет анализировать два кадра или картинки.

Про планы создания такой системы стало известно в сентябре прошлого года. Она будет работать на основе ИИ и искать экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Сейчас в списке есть и пропаганда «нетрадиционных отношений» и демонстрация курения.

По мнению источника издания в одной IT-компании, запустить такую систему не только за указанную сумму и в такие сроки в принципе невозможно.

Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock

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