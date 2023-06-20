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Биржа OKX закрыла для россиян часть функций

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Популярная криптобиржа OKX выпустила пресс-релиз, в котором было анонсировано прекращение работы функций, связанных с пассивным доходом, в России.

Биржа OKX закрыла для россиян часть функций

Криптобиржа OKX анонсировала прекращение работы части функций для пользователей из Российской Федерации. В частности, россияне не смогут больше пользоваться инструментами для получения пассивного дохода, а именно Earn, Shark Fin и «Двойными инвестициями». 

Причины решения не называются, однако, вероятно, это связано с требованиями властей других стран, в которых присутствует OKX, так как в сообщении говорится о стремлении биржи «быстро отвечать на запросы рынка и регуляторные требования».

Ранее OKX была одной из немногих бирж, которая не ввела ограничения в отношении пользователей из России. При этом, сайт OKX официально заблокирован Роскомнадзором за рапространение запрещенной информации.

Фото на обложке: RB.RU

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