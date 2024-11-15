Канцлер Германии Шольц впервые за два года созвонился с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Они обсудили военную операцию на Украине, говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.
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«Сегодня днем федеральный канцлер Олаф Шольц разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер осудил военную операцию на Украине и призвал Путина закончить ее и вывести войска из страны», — сказано в сообщении.
Шольц также призвал Москву провести переговоры с Киевом, чтобы добиться «справедливого и прочного мира», а также подчеркнул «непоколебимую решимость Германии» поддерживать Украину «столько, сколько необходимо», указали в кабмине Германии.
До разговора с российским лидером канцлер ФРГ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, Шольц намерен созвониться с ним после беседы с Путиным, добавили в правительстве.
На момент публикации на сайте Кремля информации о разговоре президента России и канцлера Германии не было.
Reuters отметил, что разговор Шольца и Путина продлился час, последний раз главы стран разговаривали напрямую в декабре 2022 года. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что у президента сегодня запланирован международный телефонный разговор. С кем именно, Песков не уточнил.
Фото на обложке: Sean Gallup /
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