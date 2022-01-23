Каждый восьмой россиянин не стал бы работать с начальником младше себя — исследование

Согласно исследованию рекрутингового сервиса SuperJob, 80% россиян работают под руководством начальника примерно своего возраста или старше, и лишь 57% из них готовы безоговорочно подчиняться молодому боссу.

Каждый восьмой (12%) опрошенный готов слушать руководителя младше себя лишь при определенных условиях, такой же процент респондентов заявил, что ни за что не стал бы подчиняться молодому начальнику.

Среди условий, которым должен соответствовать молодой руководитель, чаще всего называют соответствие должности, профессионализм, адекватность и зрелость. Часть опрошенных признались, что согласились бы на работу под руководством сотрудника младшего возраста лишь за высокую зарплату.

Согласно данным опроса, сейчас приблизительно 15% жителей России работают с молодым руководителем, причем у 4% участников опроса начальник моложе их более чем на 10 лет.

Половина опрошенных рассказали, что начальник старше их на пять и более лет, а каждый третий (30%) россиянин работает с руководителем своего возраста.

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