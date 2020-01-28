Подержанные смартфоны продавались лучше новых в России в 2019 году

Количество проданных подержанных смартфонов в России в 2019 году выросло на 8% — до 7 млн устройств. В деньгах рынок вырос на 17% — до 35 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании SmartPrice, которая занимается перепродажей гаджетов.

Вторичный рынок смартфонов рос быстрее рынка новых устройств. По данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2019 года было продано 30 млн новых смартфонов — на 1,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рынок вырос на 7% — до 495 млрд рублей.

Росту вторичного рынка поспособствовало распространение предложений trade-in, которые позволяют сдать старый телефон в обмен на новый со скидкой. Так, по данным SmartPrice, в 2019 году россияне сдали в trade-in 650 тысяч устройств.

В компании считают, что этот рынок может за год вырасти до 1,6 млн устройств, если расширится ассортимент принимаемых гаджетов и еще больше розничных сетей запустят у себя программу trade-in

Все опрошенные Ъ розничные сети отметили рост популярности trade-in. В «М.Видео» заявили, что приняли в десять раз больше подержанных устройств, чем год назад, в «Связном» — почти в 13 раз, в МТС — в 3 раза. «Мегафон» принял в trade-in и на улитилизацию более 400 тысяч устройств, «Билайн» — больше 70 тысяч.

Ритейлеры полагают, что trade-in в первую очередь помогает росту первичного рынка смартфонов и стимулирует продажи дорогих гаджетов. По данным МТС, участники прогламмы trade-in в 2019 году покупали телефоны в среднем в 2,5 раза дороже — за 41 тысячу рублей.

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