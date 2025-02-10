Гендиректором «Яндекс Доставки» стал бывший топ-менеджер Delivery Club Олег Хаустов
Гендиректором ООО «Яндекс.Доставка» и ООО «Яндекс.Доставка Холдинг» назначен бывший топ-менеджер Delivery Club Олег Хаустов, узнал RB.RU. Официальное вступление в должность состоялось 7 февраля.
- Новости
В пресс-службе «Яндекс Доставки» RB.RU подтвердили назначение Хаустова.
«Олег присоединился к команде "Яндекс Доставки" в 2023 году. В его зоне ответственности было развитие сервиса за рубежом: отвечал за перезапуск международной части бизнеса и включение сервиса в ряде новых стран. С этого года Олег начал также заниматься развитием "Яндекс Доставки" в России», — сообщили там.
Хаустов до прихода в «Яндекс» занимал должность директора по росту и развитию e-commerce в «Магните» и был заместителем генерального директора в Delivery Club. В 2023 году позиционировал себя как бизнес-ангел для FoodTech-стартапов.
Ранее ООО «Яндекс.Доставка» возглавлял Тембот Керефов, а «Яндекс.Доставка Холдинг» — Роман Маресов.
Тембот Керефов сфокусируется на новом направлении в сфере разработки электротранспорта. Прежний гендиректор «Яндекс.Доставка Холдинг» Роман Маресов в настоящее время возглавляет ООО «Яндекс Маркет».
«Яндекс Доставка» — сервис для бизнеса и физлиц, занимающийся доставкой посылок. Доступен более чем в тысячи городах.
Выручка «Яндекс.Доставки» в 2023 году составила 41 млрд рублей, чистая прибыль — 61,5 млн рублей. «Яндекс.Доставка Холдинг» в 2023 году получил 8,1 млрд рублей выручки и 532,2 млн рублей чистого убытка.
Фото на обложке: Скриншот / YouTube
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 «Яндекс» улучшит курьерские маршруты с помощью нейросетей Обновленные алгоритмы работают в приложении «Яндекс Про» 20 мая 10:24
- 2 СДЭК полностью перешел на календарные сроки доставки вместо доставки по рабочим дням Переход снизит нагрузку на ПВЗ 20 мая 09:23
- 3 «Пипио», «Аяйка», «Пикалка»: в Ozon составили словарь работников складов Cпецифические слова стали неотъемлемой частью профессиональной культуры 12 мая 11:38
- 4 Ozon fresh запустит доставку горячих блюд под брендом Hot & Fresh Компания собирается начать доставку осенью 2025 года 07 мая 12:52