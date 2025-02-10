Гендиректором «Яндекс Доставки» стал бывший топ-менеджер Delivery Club Олег Хаустов

В пресс-службе «Яндекс Доставки» RB.RU подтвердили назначение Хаустова.

«Олег присоединился к команде "Яндекс Доставки" в 2023 году. В его зоне ответственности было развитие сервиса за рубежом: отвечал за перезапуск международной части бизнеса и включение сервиса в ряде новых стран. С этого года Олег начал также заниматься развитием "Яндекс Доставки" в России», — сообщили там.

Хаустов до прихода в «Яндекс» занимал должность директора по росту и развитию e-commerce в «Магните» и был заместителем генерального директора в Delivery Club. В 2023 году позиционировал себя как бизнес-ангел для FoodTech-стартапов.

Ранее ООО «Яндекс.Доставка» возглавлял Тембот Керефов, а «Яндекс.Доставка Холдинг» — Роман Маресов.

Тембот Керефов сфокусируется на новом направлении в сфере разработки электротранспорта. Прежний гендиректор «Яндекс.Доставка Холдинг» Роман Маресов в настоящее время возглавляет ООО «Яндекс Маркет».

«Яндекс Доставка» — сервис для бизнеса и физлиц, занимающийся доставкой посылок. Доступен более чем в тысячи городах.

Выручка «Яндекс.Доставки» в 2023 году составила 41 млрд рублей, чистая прибыль — 61,5 млн рублей. «Яндекс.Доставка Холдинг» в 2023 году получил 8,1 млрд рублей выручки и 532,2 млн рублей чистого убытка.

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