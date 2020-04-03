Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Олег Тиньков 19 марта перевел свою долю в «Тинькофф банке» в семейный траст. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бизнесмена.

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале "Тинькофф" в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем», — говорится в сообщении.

По словам Тинькова, передача доли позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах — даже в случае его смерти.

Также Тиньков рассказал, что покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение нескольких недель.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении.

В начале марта Олег Тиньков рассказал, что врачи поставили ему диагноз «острая лейкемия».

Сейчас банкир находится в Лондоне, где ожидает решения суда об экстрадиции в США. Американские власти подозревают Тинькова в уклонении от уплаты налогов.

Фото: elvistudio / Shutterstock