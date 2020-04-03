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Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Олег Тиньков 19 марта перевел свою долю в «Тинькофф банке» в семейный траст. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бизнесмена.

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале "Тинькофф" в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем», — говорится в сообщении. 

По словам Тинькова, передача доли позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах — даже в случае его смерти. 

Также Тиньков рассказал, что покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение нескольких недель. 

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении.

В начале марта Олег Тиньков рассказал, что врачи поставили ему диагноз «острая лейкемия». 

Сейчас банкир находится в Лондоне, где ожидает решения суда об экстрадиции в США. Американские власти подозревают Тинькова в уклонении от уплаты налогов. 

Фото: elvistudio / Shutterstock

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