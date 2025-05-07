Ольга Зиновьева и фитнес-сеть DDX, где 20% у партнера экс-супруги Игоря Сечина, открыли совместное кафе
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Первое кафе DDX Cafe by Elementaree с блюдами, полезными для занятий спортом, открылось в фитнес клубе в ТЦ «Авентура», пишет издание Shopper’s
Блюда готовит Elementaree по специально разработанным рецептам, рассказала изданию Ольга Зиновьева. Они подобраны для людей, занимающихся фитнесом: много белка, мало жиров и 200—400 ккал на порцию. Кафе, где 15 мест, функционирует без официантов. Клиенты берут еду из холодильников и платят на кассе, часто уносят покупки с собой.
«Когда еда под рукой, формировать полезные привычки становится проще, — отмечает представитель фитнес-сети. — После тренировки не нужно бежать в магазин или заказывать доставку — полноценный и сбалансированный перекус уже рядом».
Планы по дальнейшему развитию общепита в клубах партнеры не раскрывают. По словам представителя DDX, сначала нужно «довести текущую модель до идеала».
Elementaree создано Зиновьевой в 2014 году. Российское юрлицо компании ООО «Олимп» принадлежит американской «Элементари Инк», свидетельствуют данные «Контур Фокуса». Среди совладельцев СМИ называли бывшего гендиректора холдинга «Русагро» Максима Басова, основателей группы «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. Также в него инвестировали РФПИ и Bonduelle. По оценкам Infoline, доля компании на рынке готовых рационов и наборов для приготовления еды — 26%. Выручка ООО «Олимп» в 2024 году выросла на 19%, до 622 млн рублей, чистая прибыль составила 64,4 млн рублей.
DDX Fitness насчитывает 94 клуба в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Челябинске, Тюмени, Новосибирске, Иркутске и других городах. По данным Национального фитнес-сообщества России, сеть занимает сейчас 1-е место по числу открытий, они происходят преимущественно в ТЦ. Только в I квартале появилось больше 25 новых клубов. У большинства точек нет фитнес-баров — то есть у посетителей велик соблазн после тренировки поесть в фудкорте.
Российское юрлицо DDX Fitness — ООО «Илон» — в 2024 году увеличило выручку в 11 раз, до 9,6 млрд рублей. Чистая прибыль стала выше в 5,5 раз, достигнув 1,3 млрд рублей.
В ООО «Илон» 24,3% принадлежат Николаю Василенкову, 20,7% Ивану Ситникову, 11,5% — Андрею Суздальцеву, 6% у Никиты Гайдая. Еще 16,48% находятся в управлении «Контрада Капитал», а 10,78% — АО «Ааа управление капиталом». Остальная доля распределена среди семи физлиц и двух юрлиц. Издание «Коммерсантъ» называет Ивана Ситникова партнером экс-супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина — Марины Сечиной.
Фото на обложке: Pylyp Sukhenko / Unsplash
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