Российские ученые разработали тест для выявления «омикрона»

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для определения конкретного штамма COVID-19 у пациента. Спецсистема может отличить «омикрон» от «дельты» по шести мутация и выдать результат максимум через пять часов после получения образца.
В набор вошли две мутации «дельты» и четыре «омикрона». Такое число участков необходимо для повышения точности скрининга этих штаммов, сообщили «Известия».
Преимущество системы заключается в скорости и возможности использования в любой лаборатории, работающей с ПЦР. Разработчики, добавили, что альтернативный способ секвенирования занимает 30-60 часов и требует спецоборудования.
При помощи новой системы протестировано более 600 клинических образцов. В ходе испытания методики точность составила более 99%.
Методику, протокол и реагенты в ближайшее время отправят в региональные научные организации Роспотребнадзора.
Фото на обложке: David Herraez Calzada /
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