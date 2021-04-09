Объявлены победители хакатона в сфере онлайн-кинотеатров On Stream

Университет Иннополис и видеосервис Start подвели итоги онлайн-хакатона On Stream, в котором участвовали студенты вуза. Три команды, предложившие лучшие решения для онлайн-кинотеатров, разделили 250 тыс. рублей.

Участники выбирали между двумя задачами:

Проанализировать, какими будут видеосервисы через 10 лет. Разработать интерфейс сервиса, который позволит исследовать качество доставки контента.

Команда StreamTeam выиграла в первом треке. Студенты предположили, что через 10 лет «умные» видеосервисы будут знать предпочтения и настроение пользователей, как близкий друг.

Сначала у нас возникло куча разных идей, но потом в команде мы глубже изучили рынок и маркетинговые исследования. Это помогло нам отфильтровать нерелевантные задумки и сконцентрироваться на стеке технологий, так или иначе связанных с искусственным интеллектом. Юрий Сухоруков, участник команды StreamTeam

«Ооо...Соевое...» стала победителем второго трека. Команда разработала веб-интерфейс, позволяющий отслеживать качество воспроизведения контента у пользователей и получать сообщения об ошибках. Дополнительный приз получила команда KEKW.

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