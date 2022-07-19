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На технику из параллельного импорта дадут год гарантии

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS предоставят покупателям год гарантии на бытовую технику и электронику из параллельного импорта.

На технику из параллельного импорта дадут год гарантии

Этот срок установят сами ритейлеры, так как сроки производителей будут неактуальны для России. Зконодательно гарантийный срок для «серых» товаров еще неопределен, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли.

На практике ритейлерам придется заключать договоры с сервисными центрами, чтобы последние принимали устройства на ремонт по гарантии. Эти обязательства будут распространяться на товары из параллельного импорта.

В Союзе потребителей России полагают, что год автоматической гарантии от продавцов минимальным приемлемым сроком. Это важный инструмент в конкурентной борьбе торговых компаний, поэтому можно ожидать, что некоторые ритейлеры его увеличат. 

Фото на обложке: Unsplash

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