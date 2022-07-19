На технику из параллельного импорта дадут год гарантии

«М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS предоставят покупателям год гарантии на бытовую технику и электронику из параллельного импорта.

Этот срок установят сами ритейлеры, так как сроки производителей будут неактуальны для России. Зконодательно гарантийный срок для «серых» товаров еще неопределен, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли.

На практике ритейлерам придется заключать договоры с сервисными центрами, чтобы последние принимали устройства на ремонт по гарантии. Эти обязательства будут распространяться на товары из параллельного импорта.

В Союзе потребителей России полагают, что год автоматической гарантии от продавцов минимальным приемлемым сроком. Это важный инструмент в конкурентной борьбе торговых компаний, поэтому можно ожидать, что некоторые ритейлеры его увеличат.

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