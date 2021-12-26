Азиатский MMA-промоушен One Championship привлек $150 млн от катарских инвесторов

Сингапурская организация One Championship (бывшая One FC), которая занимается проведением турниров по смешанным боевым искусствам, привлекла $150 млн в ходе раунда, возглавляемого Инвестиционным управлением Катара и консалтинговой фирмой Guggenheim Partners.

Как рассказали Tech in Asia источники, близкие к компании, оценка One Championship теперь составляет $1 млрд.

Привлеченные средства организация планирует потратить на улучшение качества контента в сфере спортивных и развлекательных мероприятий, а также для дальнейшей экспансии на рынки за пределами Азии.

One Championship позиционирует себя как ведущая MMA-лига Азии с охватом в 2,7 млрд зрителей из более чем 150 стран.

В азиатской организации выступает немало бойцов из России: Тимофей Настюхин (пятый номер рейтинга в легком весе), Джамал Юсупов (первый номер полулегкого веса по тайскому боксу), Юсуп Саадулаев (третий номер рейтинга в легчайшем весе) и другие.

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