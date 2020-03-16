Новости
Онлайн-кинотеатр «Яндекса» инвестировал в семь сериалов
Новости
Анна Оленькова
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», принадлежащий «Яндексу», в 2020 году выпустит семь оригинальных сериалов. Их производство он оплатит сам, инвестиции могут превысить $1 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Онлайн-кинотеатр «Яндекса» инвестировал в семь сериаловАнна Оленькова
Сериалы будут выпущены с марта по сентябрь 2020 года:
- 26 марта на «КиноПоиск HD» выйдут комедийные сериалы «Анна Николаевна» (о создании российскими учеными андроида-полицейского) и «Последний министр» (о российской политике).
- В июне выйдет триллер «Водоворот» о серийном убийце.
- На лето запланирован выход «Кликбейта» (драмы об издателях Telegram-канала с расследованиями).
- Осенью «КиноПоиск HD» выпустит мистический триллер по книге Дмитрия Глуховского «Топи» и комедийный сериал «Настя, соберись!».
- Также запланирован выход десятисерийной комедии «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter