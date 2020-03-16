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Онлайн-кинотеатр «Яндекса» инвестировал в семь сериалов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», принадлежащий «Яндексу», в 2020 году выпустит семь оригинальных сериалов. Их производство он оплатит сам, инвестиции могут превысить $1 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» инвестировал в семь сериалов

Сериалы будут выпущены с марта по сентябрь 2020 года:

  • 26 марта на «КиноПоиск HD» выйдут комедийные сериалы «Анна Николаевна» (о создании российскими учеными андроида-полицейского) и «Последний министр» (о российской политике). 
  • В июне выйдет триллер «Водоворот» о серийном убийце.
  • На лето запланирован выход «Кликбейта» (драмы об издателях Telegram-канала с расследованиями).
  • Осенью «КиноПоиск HD» выпустит мистический триллер по книге Дмитрия Глуховского «Топи» и комедийный сериал «Настя, соберись!».
  • Также запланирован выход десятисерийной комедии «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина.
Инвестиции в производство сериалов в онлайн-кинотеатре не раскрывают. По оценкам участников рынка, они могут составить около 1,5 млрд рублей.

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24 марта 2020

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