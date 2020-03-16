Онлайн-кинотеатр «Яндекса» инвестировал в семь сериалов

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», принадлежащий «Яндексу», в 2020 году выпустит семь оригинальных сериалов. Их производство он оплатит сам, инвестиции могут превысить $1 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сериалы будут выпущены с марта по сентябрь 2020 года:

26 марта на «КиноПоиск HD» выйдут комедийные сериалы «Анна Николаевна» (о создании российскими учеными андроида-полицейского) и «Последний министр» (о российской политике).

В июне выйдет триллер «Водоворот» о серийном убийце.

На лето запланирован выход «Кликбейта» (драмы об издателях Telegram-канала с расследованиями).

Осенью «КиноПоиск HD» выпустит мистический триллер по книге Дмитрия Глуховского «Топи» и комедийный сериал «Настя, соберись!».

Также запланирован выход десятисерийной комедии «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина.

Инвестиции в производство сериалов в онлайн-кинотеатре не раскрывают. По оценкам участников рынка, они могут составить около 1,5 млрд рублей.