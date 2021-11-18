Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайн

Ирина Печёрская
30 ноября 2021 года пройдет онлайн-конференция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства. В качестве спикеров выступят представители российских университетов: ВШЭ, ИТМО, Иннополис, ДВФУ и УРФУ — сотрудники венчурных фондов и корпораций.
Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайнИрина Печёрская
В программе — обсуждение вопросов:
- построения учебного плана;
- создания университетских стартап-студий;
- привлечения инвесторов;
- работы с корпорациями и другие.
Среди спикеров:
- Александр Ведехин, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ;
- Михаил Комаров, профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса ВШЭ;
- Виталий Недельский, ректор Горно-Алтайского государственного университета;
- Нина Феодосиади, директор бизнес-инкубатора ВШЭ (Москва).
- Антон Гопка, Декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО;
- Сергей Богданов, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets.vc;
- Сергей Кортов, первый проректор УРФУ;
- Алена Протасова, старший преподаватель Университета Иннополис, основатель исследовательского агентства для стартапов startupfairy.ru;
- Дмитрий Боровиков, директор технопарка «Русский» (ДВФУ);
- Константин Беляков, проректор по инновационной деятельности ТГУ;
- Максим Бардин, руководитель программ блока коммерциализации «Газпромнефть — Технологические партнерства»;
- Алена Петрова, руководитель объединения «Фабрика единорогов».
Чтобы принять участие в конференции, нужно зарегистрироваться на сайте.
Фото на обложке: fizkes /
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