30 ноября 2021 года пройдет онлайн-конференция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства. В качестве спикеров выступят представители российских университетов: ВШЭ, ИТМО, Иннополис, ДВФУ и УРФУ — сотрудники венчурных фондов и корпораций.

Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайн