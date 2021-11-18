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Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайн

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 ноября 2021 года пройдет онлайн-конференция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства. В качестве спикеров выступят представители российских университетов: ВШЭ, ИТМО, Иннополис, ДВФУ и УРФУ — сотрудники венчурных фондов и корпораций.

Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайн

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

В программе — обсуждение вопросов:

  • построения учебного плана;
  • создания университетских стартап-студий;
  • привлечения инвесторов;
  • работы с корпорациями и другие.

Среди спикеров:

  • Александр Ведехин, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ;
  • Михаил Комаров, профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса ВШЭ;
  • Виталий Недельский, ректор Горно-Алтайского государственного университета;
  • Нина Феодосиади, директор бизнес-инкубатора ВШЭ (Москва).
  • Антон Гопка, Декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО;
  • Сергей Богданов, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets.vc;
  • Сергей Кортов, первый проректор УРФУ;
  • Алена Протасова, старший преподаватель Университета Иннополис, основатель исследовательского агентства для стартапов startupfairy.ru;
  • Дмитрий Боровиков, директор технопарка «Русский» (ДВФУ);
  • Константин Беляков, проректор по инновационной деятельности ТГУ;
  • Максим Бардин, руководитель программ блока коммерциализации «Газпромнефть — Технологические партнерства»;
  • Алена Петрова, руководитель объединения «Фабрика единорогов».

Чтобы принять участие в конференции, нужно зарегистрироваться на сайте.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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