ВШЭ проведет карьерный онлайн-марафон

17 и 19 ноября состоится HSE Career Marathon — карьерный марафон НИУ ВШЭ. Спикеры поговорят о работе в сферах IT и digital, развитии карьеры из дома и на другие темы. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.

В программе — блиц-интервью с представителями компаний и мини-лекции от экспертов.

Среди тем:

насколько важны hard и soft skills в сфере электронной коммерции;

как пандемия повлияла на поиск работы;

что нужно делать для развития карьеры из дома;

как правильно начать собеседование и другие.

Также специалисты из «Сбера», «Райффайзенбанка», «Альфа-банка», Deloitte, Unilever, KPMG и других компаний расскажут об особенностях работы и развития карьеры в своих организациях.

20 ноября участники марафона смогут задать вопросы экспертам «Райффайзенбанка» в Telegram-чате HSE Career.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock