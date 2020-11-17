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ВШЭ проведет карьерный онлайн-марафон

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 и 19 ноября состоится HSE Career Marathon — карьерный марафон НИУ ВШЭ. Спикеры поговорят о работе в сферах IT и digital, развитии карьеры из дома и на другие темы. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.

ВШЭ проведет карьерный онлайн-марафон

В программе — блиц-интервью с представителями компаний и мини-лекции от экспертов.

Среди тем:

  • насколько важны hard и soft skills в сфере электронной коммерции;
  • как пандемия повлияла на поиск работы;
  • что нужно делать для развития карьеры из дома;
  • как правильно начать собеседование и другие.

Также специалисты из «Сбера», «Райффайзенбанка», «Альфа-банка», Deloitte, Unilever, KPMG и других компаний расскажут об особенностях работы и развития карьеры в своих организациях.

20 ноября участники марафона смогут задать вопросы экспертам «Райффайзенбанка» в Telegram-чате HSE Career.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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