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Что характеризует успешные проекты на рынке онлайн-образования — исследование
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Анна Оленькова
Войти на рынок онлайн-образования в России пока достаточно просто. Но уже через три года догнать сегодняшних лидеров будет почти невозможно. К таким выводам пришли эксперты проекта Barometer, которые проанализировали рынок онлайн-образования. Rusbase ознакомился с отчетом.
Что характеризует успешные проекты на рынке онлайн-образования — исследованиеАнна Оленькова
В опросе приняли участие школы со средней стоимостью образовательного продукта от 10 тысяч рублей и количеством продаж от 30 в месяц.
Что, по данным исследования, характеризует успешные проекты:
- они в два раза чаще обучают цифровым профессиям и в 1,5 раза — бизнес-навыкам. Плюс они ориентированы на долгосрочное обучение от 3 до 12 месяцев;
- при формировании цены продукта проекты ориентируются на стоимость производства контента, дополнительные расходы и наценку и держат конкурентов в поле зрения;
- внимание основателей таких проектов сосредоточено на продажах, увеличении капитализации компании и выходе на новые рынки.
- за год возросла доля основателей проектов в онлайн-образовании, которые раньше не имели опыта в образовательной сфере;
- в два раза увеличилась доля проектов, которые обучают школьников;
- выросла доля онлайн-школ, которые сотрудничают с компаниями в области корпоративного обучения;
- вдвое возросло число онлайн-школ, применяющих в обучении различные технологические решения;
- все больше школ, запустившись на собственные деньги, в дальнейшем работают за счет собственной выручки.
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