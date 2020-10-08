Войти на рынок онлайн-образования в России пока достаточно просто. Но уже через три года догнать сегодняшних лидеров будет почти невозможно. К таким выводам пришли эксперты проекта Barometer, которые проанализировали рынок онлайн-образования. Rusbase ознакомился с отчетом.

Что характеризует успешные проекты на рынке онлайн-образования — исследование