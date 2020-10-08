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Что характеризует успешные проекты на рынке онлайн-образования — исследование

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Войти на рынок онлайн-образования в России пока достаточно просто. Но уже через три года догнать сегодняшних лидеров будет почти невозможно. К таким выводам пришли эксперты проекта Barometer, которые проанализировали рынок онлайн-образования. Rusbase ознакомился с отчетом.

Что характеризует успешные проекты на рынке онлайн-образования — исследование

В опросе приняли участие школы со средней стоимостью образовательного продукта от 10 тысяч рублей и количеством продаж от 30 в месяц.

Что, по данным исследования, характеризует успешные проекты:

  • они в два раза чаще обучают цифровым профессиям и в 1,5 раза — бизнес-навыкам. Плюс они ориентированы на долгосрочное обучение от 3 до 12 месяцев;
  • при формировании цены продукта проекты ориентируются на стоимость производства контента, дополнительные расходы и наценку и держат конкурентов в поле зрения;
  • внимание основателей таких проектов сосредоточено на продажах, увеличении капитализации компании и выходе на новые рынки.
Другие выводы из исследования:
  • за год возросла доля основателей проектов в онлайн-образовании, которые раньше не имели опыта в образовательной сфере;
  • в два раза увеличилась доля проектов, которые обучают школьников;
  • выросла доля онлайн-школ, которые сотрудничают с компаниями в области корпоративного обучения;
  • вдвое возросло число онлайн-школ, применяющих в обучении различные технологические решения;
  • все больше школ, запустившись на собственные деньги, в дальнейшем работают за счет собственной выручки.
Фото: insta_photos / Shutterstock

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