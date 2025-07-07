Skyeng первым в EdTech выходит в офлайн: у компании появился вуз и колледж

Онлайн-платформа Skyeng, развивающая проекты в сфере EdTech, сделала шаг в офлайн-образование. В компании рассказали Русбейс, что она интегрировала в свою структуру вуз «Международная академия бизнеса и управления» (МАБиУ) и колледж МИБиУ. Эксперт прокомментировал Русбейс ситуацию с переходом онлайна в офлайн, обозначив тенденцию на поиск компроссов.

В компании объяснили, что это позволит Skyeng предлагать программы высшего и среднего профессионального образования с цифровыми решениями, адаптированными под требования рынка труда.

Skyeng работает 13 лет, а с 2021 года экспериментирует с офлайн-форматами — например, через образовательный центр Singularity в Чебоксарах. Опыт оказался успешным, и теперь компания переходит к масштабированию. Так, студенты МАБиУ смогут получать двойные дипломы, совмещая основное обучение с дополнительными программами.

Доступны разные формы: очная, заочная и гибридная с онлайн-элементами. Теперь экосистема Skyeng охватывает всё — от ИИ-тренажеров и курсов до полноценных вузовских программ, создавая непрерывную образовательную траекторию. В компании уверены, что одновременное применение разных форматов дает максимальный эффект. Цифра позволяет адаптировать обучение под ученика, а живое взаимодействие дает мотивацию и атмосферу, отмечает CEO Skyeng Рустам Айнетдинов.

«Я все чаще замечаю, как мы колеблемся между онлайном и оффлайном почти во всех сферах, ― признается Дмитрий Сыцко, директор по информационным технологиям БКС банка. ― Сначала увлекаемся цифровыми решениями, потом возвращаемся к традиционному формату. Это видно и в бизнесе, и в образовании, и в организации работы сотрудников».

Он вспомнил, как раньше в бизнесе говорили, что онлайн — это будущее. Тогда банки начали закрывать офисы, переводить обслуживание клиентов в цифровые каналы, активно развивалась доставка и удаленная поддержка. Но потом выяснилось, что полностью онлайн-сервис не всегда эффективен, отмечает Сыцко.

«Есть много клиентов, которые остаются недовольны таким форматом. В 2020–2021 годах я изучал американское исследование, которое показало: среди клиентов, пользующихся только цифровыми каналами, уровень недовольства выше, чем у тех, кто совмещает онлайн и посещение офисов. Это объясняется тем, что личное общение и профессионализм сотрудника часто дают лучший результат. Клиенты чувствуют себя увереннее, когда могут пообщаться с человеком напрямую», — объясняет эксперт.

Он видит похожую ситуацию и в образовании: когда стало понятно, что технологии позволяют учиться онлайн, начался резкий рост онлайн-курсов. Сыцко считает, полностью онлайн-образование не дает нужного эффекта, и сам он был категорически против формата, где все проходит удаленно, когда запускал собственную академию.

«Найти слушателей на онлайн-курс проще, чем на комбинированный онлайн и оффлайн, даже если не менять цену, но по итогам все отзывы показывают, что офлайн-занятия необходимы, если человек действительно хочет результата», ― подчеркивает аналитик.

Третьим направление он назвал работу сотрудников. До пандемии финтех-компании с трудом соглашались на удаленную работу.

«Помню, на внутренних встречах самым популярным вопросом был: будет ли возможность работать удаленно. Пандемия дала эту возможность, и мы полностью перешли на дистанционный формат. Но уже через полгода на таун-холле стали спрашивать: когда мы наконец вернемся в офис. Людям стало некомфортно. Особенно тем, кто пришел в компанию уже в режиме удаленки — они не знают коллег, общаются только в мессенджерах, и это тяжело. Управлять командой тоже становится сложнее. У меня лично были случаи, когда сотрудник в рабочее время находился в магазине, хотя должен был писать код или автотесты», — делится личным опытом Сыцко.

Однако единого тренда на переход от онлайна к офлайну он не видит, напротив, идет поиск компромиссов.

«В бизнесе ищут баланс между цифровым обслуживанием и физическим присутствием, в образовании — между онлайном и живыми занятиями, в работе — между удаленкой и офисом. Мы продолжаем искать золотую середину», ― прокомментировал эксперт.

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