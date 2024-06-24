Онлайн-ритейлер Shein сменил биржу для проведения IPO — оно пройдет в Лондоне

Популярный у зумеров онлайн-ритейлер Shein выбрал Лондон в качестве места для своего IPO. Компания с 2020 года пыталась провести размещение в США, но отказалась от этих планов. По последним данным бизнес Shein оценивается в $24,2 млрд — его IPO станет крупнейшим в 2024 году.

Международный онлайн-ритейлер Shein тайно подал заявку на проведение первого публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщили источники Reuters.

В Shein отказались от комментариев и не уточнили сроки и детали размещения. Компания подала заявку конфиденциально, не сообщая об этом представителям общественности, подчеркивает агентство.

Shein предпринимал попытки выйти на биржу в США и провести IPO в Нью-Йорке. Однако между регуляторами Китая и США возникли бюрократические проволочки, в результате которых место для IPO был выбран Лондон.

Shein является основанным в Китае в 2008 году международным онлайн-ритейлером. В 2022 году компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур. По данным на конец 2023 года, бизнес Shein оценивается в $24,2 млрд.

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