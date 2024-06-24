Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Онлайн-ритейлер Shein сменил биржу для проведения IPO — оно пройдет в Лондоне

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Популярный у зумеров онлайн-ритейлер Shein выбрал Лондон в качестве места для своего IPO. Компания с 2020 года пыталась провести размещение в США, но отказалась от этих планов. По последним данным бизнес Shein оценивается в $24,2 млрд — его IPO станет крупнейшим в 2024 году.

Онлайн-ритейлер Shein сменил биржу для проведения IPO — оно пройдет в Лондоне
  1. Новости

Международный онлайн-ритейлер Shein тайно подал заявку на проведение первого публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщили источники Reuters.

В Shein отказались от комментариев и не уточнили сроки и детали размещения. Компания подала заявку конфиденциально, не сообщая об этом представителям общественности, подчеркивает агентство.

Shein предпринимал попытки выйти на биржу в США и провести IPO в Нью-Йорке. Однако между регуляторами Китая и США возникли бюрократические проволочки, в результате которых место для IPO был выбран Лондон.

Shein является основанным в Китае в 2008 году международным онлайн-ритейлером. В 2022 году компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур. По данным на конец 2023 года, бизнес Shein оценивается в $24,2 млрд.

Фото на обложке: Victor Moussa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» объявил о проведении IPO
  2. 2 «Окна ликвидности» на фондовом рынке: когда компаниям лучше выходить на IPO
  3. 3 «Эволюционируй, если сможешь»: как Pre-IPO спасает технологический бизнес в России
  4. 4 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  5. 5 Самые ожидаемые IPO 2022 года
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июня 2024

Отбор пилотных проектов в сфере ИИ Сколково

25 июня 2024

Industrix

25 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ