Совместно с сервисом igooods Auchan запустил доставку онлайн-покупок для сегмента B2B. Новая опция действует при заказе от 5 тысяч рублей, ранее минимальная сумма составляла 50 тысяч рублей. Нововведение увеличило количество онлайн-покупок от бизнес-клиентов в 12 раз.

Количество заказов корпоративных клиентов в магазинах Auchan выросло в 12 раз