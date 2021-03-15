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Количество заказов корпоративных клиентов в магазинах Auchan выросло в 12 раз

Новости
Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Совместно с сервисом igooods Auchan запустил доставку онлайн-покупок для сегмента B2B. Новая опция действует при заказе от 5 тысяч рублей, ранее минимальная сумма составляла 50 тысяч рублей. Нововведение увеличило количество онлайн-покупок от бизнес-клиентов в 12 раз.

Количество заказов корпоративных клиентов в магазинах Auchan выросло в 12 раз

На данный момент услуга доступна в 12 городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем доставка будет доступна во всех городах присутствия торговой сети. Тестирование функции началось в ноябре 2020 года. Средний чек составил 4,2 тысячи рублей, самый дорогой заказ стоил 70 тысяч рублей.

«С новой функцией B2B-клиенты могут не только сделать заказ на небольшую сумму, но и в отличие от крупногабаритных покупок оформить доставку на любой день недели с 10:00 до 23:00 по местному времени», — рассказали в пресс-службе компании.

Совершить покупку юридическим лицам можно двумя способами:

  • Создать личный кабинет igooods с расчетного счета своей компании и оформить там заказ.
  • Воспользоваться ссылкой на оформление заказа на сайте auchan.ru в разделе «Корпоративным клиентам».

«Для заказа необходимо внести 5 тысяч рублей на счет в личном кабинете юрлица. Внесенные средства можно разделить на несколько платежей. Стоимость товаров аналогична ценам в гипермаркетах «‎Ашан» с учетом акционных позиций», — объяснили в торговой сети. Цена доставки составит от 199 рублей.

Компания планирует планомерное усиление продаж в B2B-сегменте: запуск функции безналичной оплаты на сайте интернет-магазина auchan.ru и возможность доставки крупногабаритных заказов из распределительных центров.

Фото: Stokkete / Shutterstock

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