Онлайн-вебинар о краудфандинге пройдет 28 февраля

28 февраля состоится бесплатный онлайн-вебинар о краудфандинге, организованный бизнес-инкубатором Высшей школы экономики. Спикер — Юрий Ярцев, основатель школы стартапов и технологий RUSSOL, контрибьютор в Forbes, автор четырех краудфандинг-кампаний, экс-сотрудник Google.
Участники вебинара узнают:
- как собрать деньги на идею и применим ли краудфандинг для IT-проектов, инди-разработчиков и крупных аутсорсинговых компаний;
- почему к одним приходит много заказов, а к другим — нет;
- как подготовить и запустить кампанию;
- что сделать, чтобы кампания прошла успешно.
Также на встрече расскажут о неудачных кампаниях техно-стартапов и классического бизнеса и что делать, чтобы избежать ошибок. В конце разберут идеи слушателей и оценят их шансы получить деньги с помощью краудфандинга.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Sasin Paraksa /
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