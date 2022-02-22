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Онлайн-вебинар о краудфандинге пройдет 28 февраля

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 февраля состоится бесплатный онлайн-вебинар о краудфандинге, организованный бизнес-инкубатором Высшей школы экономики. Спикер — Юрий Ярцев, основатель школы стартапов и технологий RUSSOL, контрибьютор в Forbes, автор четырех краудфандинг-кампаний, экс-сотрудник Google.

Онлайн-вебинар о краудфандинге пройдет 28 февраля
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Участники вебинара узнают:

  • как собрать деньги на идею и применим ли краудфандинг для IT-проектов, инди-разработчиков и крупных аутсорсинговых компаний;
  • почему к одним приходит много заказов, а к другим — нет;
  • как подготовить и запустить кампанию;
  • что сделать, чтобы кампания прошла успешно.

Также на встрече расскажут о неудачных кампаниях техно-стартапов и классического бизнеса и что делать, чтобы избежать ошибок. В конце разберут идеи слушателей и оценят их шансы получить деньги с помощью краудфандинга. 

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Sasin Paraksa / Shutterstock

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