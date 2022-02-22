Онлайн-вебинар о краудфандинге пройдет 28 февраля

Участники вебинара узнают:

как собрать деньги на идею и применим ли краудфандинг для IT-проектов, инди-разработчиков и крупных аутсорсинговых компаний;

почему к одним приходит много заказов, а к другим — нет;

как подготовить и запустить кампанию;

что сделать, чтобы кампания прошла успешно.

Также на встрече расскажут о неудачных кампаниях техно-стартапов и классического бизнеса и что делать, чтобы избежать ошибок. В конце разберут идеи слушателей и оценят их шансы получить деньги с помощью краудфандинга.

Подробная информация и регистрация — на сайте.