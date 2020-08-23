Как прошла онлайн-встреча с сооснователем проекта Road.Travel

27 июля в рамках акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» прошла онлайн-встреча с сооснователем стартапа Road.Travel Валерием Бритаусом, организованная Moscow Travel Hub. В ходе мероприятия эксперт рассказал, как выбрать «свой» акселератор и чем они отличаются и объяснил, почему стоит пробовать участвовать в таких программах и в Европе, и в Азии.

Куда идти и с чем

Заявленной темой дискуссии стала «Как получить максимум пользы от участия в акселераторе», и, начав с рассказа о своем первом опыте в этом вопросе, Валерий сразу указал на то, что главное — осознанно прийти в акселератор. Предприниматель, по мнению Валерия, должен понять, для чего ему нужна программа: получить новые знания, знакомства или запустить пилотный проект. От этого зависит последующий выбор мероприятия, а также требования к самому стартапу — нужна только идея или требуется проработать уже все моменты, а в акселераторе их шлифовать.

Если вы находитесь на стадии, когда у вас уже есть рабочий продукт, образовательных материалов не должно быть много. Вы не можете в этот момент тратить все время на обучение. Валерий Бритаус



При этом, во-первых, участие в акселераторе для стартапа должно быть бесплатным, а, во-вторых, любой пилотный проект должен быть оплачен компанией-заказчиком. Если компания не готова вкладывать ресурсы, она легко может в финале отказаться от стартапа, и последний потеряет много времени и сил. По мнению Валерия Бритауса, корпорация даже в момент обсуждения бесплатного пилота не чувствует ответственности, не чувствует, что что-то приобрела, что нужно что-то потом делать. Нет уверенности даже в том, что компания будет прилагать достаточно усилий при взаимодействии со стартапом.

Обязательно смотрите, какие партнеры есть у акселератора, в который идете. Если сомневаетесь, подходит ли вам этот акселератор, зайдите на его сайт. Там всегда публикуются названия стартапов, которые его уже прошли. Изучите их опыт, отзывы, пообщайтесь с ними. Валерий Бритаус



Какие бывают акселераторы

В ходе онлайн-встречи Валерий рассказал о семи акселераторах, через которые прошел Road.Travel. Он отметил, что не бывает однозначно полезных или бесполезных акселераторов. Если подходить к процессу внимательно, польза будет от каждого участия. Есть акселераторы, которые помогут соединить стартап и корпорацию, найти точки соприкосновения. Так делает, например, Plug&Play. В рамках программы не всегда получаются пилотные запуски проектов, но акселератор помогает освежить понимание того, что вы делаете.

Не всегда существует видимая прямая связь между тем, что вы получили во время акселерационной программы, и ее результатами. Эффект может быть отложенным. Валерий Бритаус



Обучающие акселераторы, такие как португальский Madeira Startup Retreat, полезны для проектов, которые пока еще не оформлены, находятся на стадии зарождения. На них не предполагаются проекты, но они помогают конкретизировать идею, найти правильное направление. Однако нельзя посещать только образовательные акселераторы, потому что это затормозит развитие проекта.



Для только зарождающихся стартапов Валерий назвал полезными и акселераторы, которые помогают попасть на важные мероприятия. Так делает французский Startup Sesame: проводит на конференции, отраслевые выставки в Европе, дает большой дисконт или бесплатно помогает получить свое выставочное пространство, знакомит с потенциальными заказчиками, помогает пообщаться с представителями других компаний. Сюда стоит ехать всем, даже если пока есть только большая идея, а не готовый проект ради обмена мнениями, идеями. Однако при втором посещении уже нужно иметь конкретный проект, понимать, какие именно мероприятия нужны.

Если ваш проект где-то на стыке, не обязательно смотреть на мероприятия, которые точно попадают в цель. В близких к нему тоже можно найти интересные идеи. Валерий Бритаус



Отдельной категорией Валерий назвал азиатские акселерационный программы — в первую очередь они нацелены на изучение местного рынка, который сильно отличается от европейского. Это один из кейсов, который не приносит моментальной пользы, но ценен для тех, кто планирует развиваться в Азии. Однако Валерий подчеркнул, что одного прохождения акселератора для этого будет недостаточно: нужен локальный партнер — самостоятельно все делать сложно и небезопасно.

Иногда кажется, что вы делаете одни и те же вещи в рамках разных программ. Однако это позволяет взглянуть по-новому на то, чем вы занимаетесь. Валерий Бритаус



В завершении онлайн-встречи Валерий посоветовал начинающим предпринимателям не прекращать экспериментировать с идеями. Все пройденные им акселераторы были полезным и интересным опытом, который в итоге и формирует качественный проект.