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Входящая в ГК «Ланит» «Онланта» инвестировала в разработчика облачной платформы Amvera

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Входящая в ГК «Ланит» компания «Онланта» получила 30% в разработчике облачной платформы для упрощенного развертывания IT-приложений Amvera, пишет издание C•news.

Входящая в ГК «Ланит» «Онланта» инвестировала в разработчика облачной платформы Amvera

Amvera предоставляет облако для автоматического размещения проектов как индивидуальный разработчиков, так и для небольших команд. В линейке компании также имеется DevOps-платформа на базе Kubernetes.

Amvera является участником «Сколково» с 2023 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Онланта» владеет 30% в ООО «Амвера» с 21 декабря 2023 года. Остальные 70% принадлежат гендиректору Кириллу Косолапову.

По словам Косолапова, сотрудничество позволит предлагать востребованные на рынке IT-продукты «даже самым взыскательным заказчикам».

Генеральный директор «Онланты» Сергей Таран отметил, что инвестиции в Amvera представляются возможностью нарастить присутствие на рынке B2B, а также расширить линейку продуктов компании.

«Онланта» входит в группу «Ланит» и оказывает услуги IT-аутсорсинга и поддержки IT-инфраструктуры. Также компания предоставляет облачные сервисы OnCloud.ru.

Фото на обложке: Summit Art Creations / Shutterstock

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