В России открыли бесплатную онлайн-академию по управлению дронами
Обучающий курс по управлению дронами был разработан российской командой по дрон-рейсингу Drone Sports Global. Часть занятий будет проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Академия по управлению дронами открывается на базе Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые Резервы». Уроки пилотирования начались 1 июня 2020 года. Составителями программы стала профессиональная российская команда по дрон-рейсингу Drone Sports Global.
Президент ВФСО «Трудовые Резервы» Илья Галаев считает, что дроны — это спорт будущего. По его заявлениям, ученики академии получат не только интересное хобби, но и навыки моделирования и робототехники.
Обучение продлится 3 месяца и будет поделено на 30 уроков, часть из них пройдет онлайн. Курс предусматривает три этапа:
- обучение на симуляторах,
- курс по сборке дронов,
- практический курс полетов в разных частях России.
Члены команды Drone Sports Global будут самостоятельно проводить занятия и делиться профессиональными лайфхаками.
Любой желающий может стать участником бесплатной программы и получить по ее окончании сертифицированные дипломы о прохождении курсов пилотирования. При этом ученики с лучшими результатами смогут попасть в состав ведущих команд мира по дрон-рейсингу.
Фото: Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock
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