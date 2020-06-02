В России открыли бесплатную онлайн-академию по управлению дронами

Обучающий курс по управлению дронами был разработан российской командой по дрон-рейсингу Drone Sports Global. Часть занятий будет проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Академия по управлению дронами открывается на базе Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые Резервы». Уроки пилотирования начались 1 июня 2020 года. Составителями программы стала профессиональная российская команда по дрон-рейсингу Drone Sports Global.

Президент ВФСО «Трудовые Резервы» Илья Галаев считает, что дроны — это спорт будущего. По его заявлениям, ученики академии получат не только интересное хобби, но и навыки моделирования и робототехники.

Обучение продлится 3 месяца и будет поделено на 30 уроков, часть из них пройдет онлайн. Курс предусматривает три этапа:

обучение на симуляторах,

курс по сборке дронов,

практический курс полетов в разных частях России.

Члены команды Drone Sports Global будут самостоятельно проводить занятия и делиться профессиональными лайфхаками.

Любой желающий может стать участником бесплатной программы и получить по ее окончании сертифицированные дипломы о прохождении курсов пилотирования. При этом ученики с лучшими результатами смогут попасть в состав ведущих команд мира по дрон-рейсингу.

Фото: Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock