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Акселератор «Физтех.Старт» впервые проведет программу онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Физтех.Старт» выбрал новые стартапы для участия в акселерационной программе. Молодые компании будут работать над проектами онлайн. Однако участники успели увидеться с трекерами и командой акселератора в реальности на открытии.

Акселератор «Физтех.Старт» впервые проведет программу онлайн

Программу бизнес-акселератора МФТИ пройдут 20 стартапов:

  1. «Углехим» — производство нанореагентов для буровых растворов.
  2. Adapty — CRM-платформа для мобильных приложений, которая помогает увеличивать число подписчиков.
  3. Fun Editor Play — программа для автоматической записи и монтажа видеороликов.
  4. Mnemo — приложение для изучения иностранных слов с помощью мнемотехники.
  5. Ckassa.terminal — платформа для оплаты услуг, переводов и пополнений счетов.
  6. АБВ — сервис, который помогает анализировать бизнес-показатели, планировать работу, привлекать инвестиции и продавать компании или доли.
  7. UR-LI — сервис для взыскания задолженности с юридических лиц.
  8. OmniTech — сканер для анализа аудитории с помощью Wi-Fi.
  9. AdPack — медиарюкзак с рекламой.
  10. Light Delight — пекарня, которая производит полезные десерты.
  11. Yoused — сервис, который помогает продавать ненужные вещи.
  12. Native Robotics — приложение, которое позволяет программировать промышленных роботов.
  13. SleepAlert — система, позволяющая не засыпать и не отвлекаться за рулем или на работе.
  14. «Хекса» — сервис для создания цифрового двойника опасного объекта, который помогает следить за его состоянием.
  15. HomeCoster — онлайн-сервис по продаже квартир.
  16. Risover — чат-бот для юридической помощи.
  17. SDA Labs — система, которая позволяет придумывать новые лекарства с помощью больших данных и машинного обучения.
  18. InvestRanks — рейтинг трейдеров и аналитиков.
  19. Geco — цифровая платформа, предоставляющая услуги по вывозу отходов по потребности, объединяя владельцев отходов и логистические компании.
  20. Uma Style — приложение с искусственным интеллектом, которое помогает подобрать одежду.

Участники поработают с экспертами, трекерами и наставниками, пройдут образовательную программу, а также представят свои проекты перед инвесторами и представителями корпораций.

Фото на обложке: Maya Maceka/Unsplash

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