«Физтех.Старт» выбрал новые стартапы для участия в акселерационной программе. Молодые компании будут работать над проектами онлайн. Однако участники успели увидеться с трекерами и командой акселератора в реальности на открытии.

Акселератор «Физтех.Старт» впервые проведет программу онлайн