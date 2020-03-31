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Акселератор «Физтех.Старт» впервые проведет программу онлайн
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Евгения Хрисанфова
«Физтех.Старт» выбрал новые стартапы для участия в акселерационной программе. Молодые компании будут работать над проектами онлайн. Однако участники успели увидеться с трекерами и командой акселератора в реальности на открытии.
Акселератор «Физтех.Старт» впервые проведет программу онлайнЕвгения Хрисанфова
Программу бизнес-акселератора МФТИ пройдут 20 стартапов:
- «Углехим» — производство нанореагентов для буровых растворов.
- Adapty — CRM-платформа для мобильных приложений, которая помогает увеличивать число подписчиков.
- Fun Editor Play — программа для автоматической записи и монтажа видеороликов.
- Mnemo — приложение для изучения иностранных слов с помощью мнемотехники.
- Ckassa.terminal — платформа для оплаты услуг, переводов и пополнений счетов.
- АБВ — сервис, который помогает анализировать бизнес-показатели, планировать работу, привлекать инвестиции и продавать компании или доли.
- UR-LI — сервис для взыскания задолженности с юридических лиц.
- OmniTech — сканер для анализа аудитории с помощью Wi-Fi.
- AdPack — медиарюкзак с рекламой.
- Light Delight — пекарня, которая производит полезные десерты.
- Yoused — сервис, который помогает продавать ненужные вещи.
- Native Robotics — приложение, которое позволяет программировать промышленных роботов.
- SleepAlert — система, позволяющая не засыпать и не отвлекаться за рулем или на работе.
- «Хекса» — сервис для создания цифрового двойника опасного объекта, который помогает следить за его состоянием.
- HomeCoster — онлайн-сервис по продаже квартир.
- Risover — чат-бот для юридической помощи.
- SDA Labs — система, которая позволяет придумывать новые лекарства с помощью больших данных и машинного обучения.
- InvestRanks — рейтинг трейдеров и аналитиков.
- Geco — цифровая платформа, предоставляющая услуги по вывозу отходов по потребности, объединяя владельцев отходов и логистические компании.
- Uma Style — приложение с искусственным интеллектом, которое помогает подобрать одежду.
Участники поработают с экспертами, трекерами и наставниками, пройдут образовательную программу, а также представят свои проекты перед инвесторами и представителями корпораций.
Фото на обложке: Maya Maceka/Unsplash
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