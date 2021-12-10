Банки увеличили расходы на рекламу на 18%

Digital Budget проанализировала расходы на рекламу 1,5 тыс. сайтов за девять месяцев. Самыми крупными категориями рекламодателей в сети в этом году стали финансовые услуги, ритейлеры и фармацевтические компании.

Аналитики учитывали продажи таргетированной, поисковой, медийной рекламы, рекламы в соцсетях и в онлайн-видео, сообщил «Коммерсантъ».

В исследовании не раскрываются объемы затрат, но в Ассоциации коммуникационных агентств оценивали на интернет-рекламу за это время в 216 млрд рублей.

Доля категории финансов в интернет-рекламе выросла с 25% до 29% по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года. Гендиректор Digital Budget Александр Степанов говорит, что бюджеты финансовых компаний увеличились на 18%, прирост к докризисному 2019 году составил 12%. Крупнейшие банки по затратам на интернет-рекламу — Тинькофф-банк, «Сбер» и ВТБ.

Доля второй по затратам категории, ритейла, увеличилась до 20%. Специалисты объяснили это бумом e-commerce и тем, что большинство ритейлеров развивают новые продукты. Затраты ритейлеров на интернет-рекламу выросли на 37% к 2020 году и на 53% — к 2019 году. Это самый быстрый взлет среди всех категорий, уточнили в Digital Budget. В топе сегмента по расходам — WildBerries, дистрибьютор электроники Merlion и DNS.

Фармкомпании остались третьей рекламной категорией в интернете, но их доля снизилась до 5%. Расходы компаний при этом сократились на 21% к прошлому году, хотя по отношению к 2019 году — выросли на 45%. Это объясняется высокой базой 2020 года, когда фармкомпании резко нарастили продвижение, говорят в Digital Budget. В топе этой категории «Эвалар», «Отисифарм» и «Катрен».

В наступающем году рост покажут маркетплейсы, экосистемы, FMCG и финансы, ожидает гендиректор компании Александр Захаров. Собеседник газеты в одной из крупных рекламных групп считает, что наращивать интернет-продвижение будут по-прежнему финансовый сектор и ритейлеры.

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