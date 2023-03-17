В 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему на 18-20% и составить до 80 млрд рублей, прогнозируют в «ТМТ Консалтинг». В TelecomDaily назвали более скромные результаты — увеличение на 10–12%, до 70 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» .

В 2023 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет до 20%