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В 2023 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет до 20%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему на 18-20% и составить до 80 млрд рублей, прогнозируют в «ТМТ Консалтинг». В TelecomDaily назвали более скромные результаты — увеличение на 10–12%, до 70 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» .

В 2023 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет до 20%

Положительные прогнозы аналитиков основываются в том числе на хороших итогах 2022 года: несмотря на провал в первой половине года, он завершился ростом.

Участники рынка надеются на сохранение динамики за счет оригинального контента и «правильной маркетинговой политики», однако признают, что отсутствие громких зарубежных релизов продолжит поддерживать пиратство.

Глава TelecomDaily Денис Кусков предположил, что росту российского рынка видеостримингов будет способствовать увеличение собственного производства контента, «число новых фильмов и сериалов может вырасти на 30%, примерно до 120 единиц». 

Фото на обложке: VasiliyBudarin / Shutterstock

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