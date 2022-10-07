Большинство российских онлайн-покупателей ищут товары и информацию о них в интернете перед покупкой

Аналитики «Ашманов и партнеры» провели исследование и выяснили для чего онлайн-покупатели чаще всего используют поисковые системы. Ключевыми критериями при выборе сайта оказались доверие и лояльность, а не скидки и акции. С результатами опроса ознакомился RB.RU.
Покупатели чаще используют «Яндекс» и Google для поиска акций и скидок, но при этом для 36% из них при выборе сайта в поисковой выдаче доверие и лояльность оказываются важнее, чем желание сэкономить. Еще 13% перейдут на сайт бренда или сайт с высоким рейтингом, чем на сайт с «самыми низкими ценами», говорится в исследовании.
Репутация сайта особенно важна для покупателей с высоким доходом — они в три раза чаще, чем потребители с более низкими доходами, выбирают такие сайты.
По данным аналитиков, на выбор сайта также влияет его специализация на конкретном товаре, присутствие продавца в городе покупателя, широкий ассортимент различных товаров.
При поиске информации о товарах в поисковых системах 90% потребителей переходят на сайты, предлагаемые в результатах органического поиска, при этом 62% ― только на сайты из «органики». По рекламным объявлениям кликают 38% покупателей, из которых 10% утверждают, что обращают внимание только на рекламу.
Фото на обложке: Kite_rin /
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