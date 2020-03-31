Рынок онлайн-образования продолжит расти в 2020 году

TalentTech, EdMarket и «Нетология» изучили рынок онлайн-образования за последние три года. Исследователи проанализировали российские и мировые компании из разных сегментов отрасли, активность инвесторов и пользователей, выделили тренды и сделали прогнозы на 2020 год.

1. В 2020 году рынок онлайн-образования продолжит расти

Российский рынок обучения в интернете, направленный на конечного потребителя, вырос за три года на 15,8 млрд рублей. В 2016 году его объем составлял 20,7 млрд рублей, а в 2019 году увеличился до 36,5 млрд рублей. Эксперты предполагают, что рынок вырастет до 40 млрд в этом году.

2. Взрослые россияне интересуются дополнительным образованием

Совершеннолетние граждане России хотят учиться, а интернет дает им новые возможности. 63% россиян старше 18 лет, проживающие в крупнейших городах, — это 22,8 млн человек — получили дополнительное образование в 2019 году. Рынок дополнительного образования в том же году составил 140 млрд рублей, и, по подсчетам исследователей, он рос во многом благодаря цифровым технологиям.

3. Основной потребитель онлайн-образования — молодые женщины

Среди тех, кто проходит дополнительное обучение онлайн, женщины составляют 57%. Поэтому основной потребитель курсов, по расчетам экспертов, — бездетные женщины 25 лет с доходом около 55 тыс. рублей. Они чаще выбирают сразу несколько направлений, стремятся к самопознанию и профессиональному развитию.

4. Перспективная сфера для развития онлайн-образования — рабочие специальности

Онлайн-программ для обучения рабочих немного, но спрос в этой сфере есть. Эксперты посчитали количество квалифицированных рабочих в России на конец 2019 года — их количество составило 30 млн человек.



Однако рынок онлайн-обучения рабочим специальностям небольшой. Исследователи оценили общий рынок образования в этом сегменте в 24,5 млрд рублей. Доля онлайн-обучения рабочим профессиям составила всего 900 млн.

5. Пандемия повысила спрос на онлайн-образование

На фоне распространения коронавируса исследователи заметили повышение спроса на онлайн-образование. С 16 по 23 марта в онлайн-школе «Фоксфорд» количество новых пользователей увеличилось на 33%. А количество регистраций в онлайн-университете «Нетология» за первые три недели марта увеличилось на 340% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Образовательные ресурсы стали активно посещать взрослые люди от 35 до 54 лет.

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