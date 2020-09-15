Россияне рассказали, на что обращают внимание при покупке товаров на сайтах объявлений

Сервис объявлений «Юла» вместе с исследовательским агентством ResearchMe узнали, что вызывает доверие у пользователей сайтов объявлений и на что покупатели обращают внимание. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

В опросе участвовали 2050 россиян старше 18 лет, которые в течение года хотя бы раз использовали сервисы объявлений.

Согласно опросу, чаще всего при покупке товаров россияне учитывают такие факторы:

цена — 68%;

фотографии товара с нескольких ракурсов — 55%;

подробное описание товара — 36%;

местоположение продавца — 32%;

рейтинги или отзывы о товаре — 30%.

Меньше всего покупатели обращают внимание на число просмотров или добавлений товаров в избранное, а также на наличие аватара у продавца.

92% опрошенных считают надежными продавцами и покупателями людей из своего района или округа. 42% респондентов готовы довериться пользователям из другого города.

По данным «Юлы» , чаще всего покупатели ищут поблизости товары для дома и дачи, бытовую технику, детские товары, а также стройматериалы и инструменты. В радиусе более 200 км пользователи рассматривают предложения о продаже легковых автомобилей, фото- и видеокамер, запчастей и автотоваров.

Самый популярный метод проверки продавцов среди россиян — общение чате. 48% респондентов рассказали, что пишут в чат, чтобы выяснить дополнительную информацию о товаре. 41% опрошенных любят звонить продавцам, а каждый восьмой россиянин пользуется видеозвонками, чтобы убедиться в соответствии товара и описания.