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Россияне рассказали, на что обращают внимание при покупке товаров на сайтах объявлений

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис объявлений «Юла» вместе с исследовательским агентством ResearchMe узнали, что вызывает доверие у пользователей сайтов объявлений и на что покупатели обращают внимание. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Россияне рассказали, на что обращают внимание при покупке товаров на сайтах объявлений

В опросе участвовали 2050 россиян старше 18 лет, которые в течение года хотя бы раз использовали сервисы объявлений.

Согласно опросу, чаще всего при покупке товаров россияне учитывают такие факторы:

  • цена — 68%;
  • фотографии товара с нескольких ракурсов — 55%;
  • подробное описание товара — 36%;
  • местоположение продавца — 32%;
  • рейтинги или отзывы о товаре — 30%.

Меньше всего покупатели обращают внимание на число просмотров или добавлений товаров в избранное, а также на наличие аватара у продавца. 

92% опрошенных считают надежными продавцами и покупателями людей из своего района или округа. 42% респондентов готовы довериться пользователям из другого города. 

По данным «Юлы» , чаще всего покупатели ищут поблизости товары для дома и дачи, бытовую технику, детские товары, а также стройматериалы и инструменты. В радиусе более 200 км пользователи рассматривают предложения о продаже легковых автомобилей, фото- и видеокамер, запчастей и автотоваров. 

Самый популярный метод проверки продавцов среди россиян — общение чате. 48% респондентов рассказали, что пишут в чат, чтобы выяснить дополнительную информацию о товаре. 41% опрошенных любят звонить продавцам, а каждый восьмой россиянин пользуется видеозвонками, чтобы убедиться в соответствии товара и описания.

Фото: Zilu8 / Shutterstock

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